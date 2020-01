WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne #ŻYĆLEPIEJ + 2 choroby sercakardiolog oprac. Aleksandra Kisiel 19 min. temu Czy twoje serce jest zdrowe? Odpowiedź masz na dłoni Choroby serca dopadają coraz młodszych ludzi. Zmagają się z nimi mężczyźni i kobiety, dlatego tak ważny jest zdrowy tryb życia, aktywność fizyczna, rozsądna i urozmaicona dieta. Jeśli masz podejrzenia, że twoje serce podupadło na zdrowiu, wykonaj ten prosty test. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Spójrz na swoje dłonie. Wyczytasz z nich prawdę o sercu (123RF) Zdrowe serce to podstawa. Niestety,choroby kardiologiczne są prawdziwą plagą naszych czasów. Nie sprzyja nam ani środowisko, w jakim żyjemy, ani stres, brak ruchu, przetworzona żywność czy palenie papierosów. Najprostszy test wydolności krążenia By sprawdzić, czy z twoim najważniejszym mięśniem wszystko w porządku, będziesz potrzebować kilku przedmiotów. Przede wszystkim – dużej miski, do której zmieścisz obie dłonie. Wypełnij ją bardzo zimną wodąwodą. Możesz dodać do niej kilka kostek lodu. Następnie zanurz obie ręce w lodowatej cieczy na pół minuty. Dzięki temu dowiesz się, jak twoja krew, a co za tym idzie – serce reaguje na niską temperaturę. Jeśli po 30 sekundach twoje palce zrobiły się czerwone, to dobry znak! Oznacza to, że twoja krew jest najprawdopodobniej dobrze utleniona, a co za tym idzie krążenie jest w porządku i serce pracuje, jak należy. Kiedy iść do kardiologa? Po 30 sekundach masz sine lub białe palce? Może to oznaczać, że twoja krew nie jest odpowiednio utleniona. Niewykluczone, że masz problemy z sercem, zwłaszcza jeśli często masz zadyszkę, zdarzają ci się zawroty głowy, problemy z oddychaniem, uczucie ucisku w klatce piersiowej. Te objawy częściej występują u palaczy i osób z dużą nadwagą. W takim wypadku nie zwlekaj i szybko umów się na wizytę u lekarza, aby wykluczyć poważne choroby kardiologiczne.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne