Czym jest cukrowa twarz? Na ten problem jest jeden sposób

Nie od dziś wiadomo, że to, co jemy, ma wpływ zarówno na zdrowie, samopoczucie, jak i skórę - w szczególności tą na twarzy. To właśnie problemy z cerą są jednymi z najbardziej powszechnych, z którym zmagają się nie tylko osoby dojrzewające, ale także dorosłe. Poprzez bogatą w warzywa, owoce oraz dobre kwasy dietę, cera może być piękna i świetlista. W wyniku tej, w której jemy "byle co" - szorstka i pozbawiona blasku.