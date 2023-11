Dodaj do porannej kawy. Kilogramy będą znikać

Wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez kubka lub filiżanki gorącej kawy. Napój nie tylko pomaga w zwalczaniu senności, lecz także gubieniu zbędnych kilogramów. Oczywiście oznacza to rezygnację z takich dodatków jak cukier i mleko. Nie każdy jednak ma świadomość, co dodać do kawy, aby pomogła w osiągnięciu szczuplejszej sylwetki.