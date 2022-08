Dagmara Kaźmierska pokazała stare zdjęcie Conana. "Zez po matce, »uszy słonia«"

Rzeczywiście, widać, że Dagmara i Conan jako dzieci byli do siebie bardzo podobni, na co wskazują przede wszystkim rysy twarzy i oczy. Zauważyli to także użytkownicy obserwujący Kaźmierską na Instagramie, którzy zachwycali się w komentarzach. "Niesamowite podobieństwo, ma pani bardzo dobrego syna, niezwykle inteligentny chłopak" - napisała jedna z internautek. Inna dodała: "Śliczne oczka. Conanek jest bardzo podobny do Pani. Pozdrawiam serdecznie, Pani Dagmarko. Pozdrowienia dla Conana". "Myślałam w pierwszym momencie, że Pani Conana za dziewczynkę przebrała. No wypisz wymaluj!" - podkreśliła kolejna.