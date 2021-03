Daira Gubanova ma się czym pochwalić. Jej włosy mają prawie 2 metry długości

34-letnia Rosjanka od ponad 17 lat nie ścinała włosów. Zaczęła zapuszczać włosy po tym, jak jej koleżanka z dzieciństwa rzuciła wyzwanie – dziewczyny rywalizowały między sobą o to, która ma najdłuższe włosy. Nie ma wątpliwości, że Daira Gubanova pokonała niejedną miłośniczkę długich pasm.

Daira nazywana także Roszpunką może pochwalić się falowanymi włosami o długości 172 centymetrów. Przez kilkanaście lat żaden fryzjer nie dotykał ich nawet nożyczkami. Pielęgnacją włosów zajmuje się samodzielnie i używa w tym celu specjalnych kosmetyków. Na co dzień Daira nie rozpuszcza włosów – mogą one wplątać się w buty albo zahaczyć o inne przedmioty.

Niecodzienny rekord 34-latki

Gubanova dwa razy w tygodniu myje swoje włosy specjalnymi produktami. Przede wszystkim stawia na olejek z rokitnika, a także na maski i odżywki bez spłukiwania. Rosjanka założyła Instagram po to, aby pokazywać całemu światu swoje piękne włosy. Jej konto obserwuje ponad 180 tysięcy osób. Jak sama przyznała, wielu mężczyzn komplementuje fryzury, w przeciwieństwie do kobiet.

Roszpunka z chęcią prezentuje unikatowe pasma, a także bardzo często pozuje w wymyślnych fryzurach. Wierni fani Gubanovej pod niemal każdym zdjęciem wypisują same piękne słowa, a także nazywają kobietę boginią. Nawet 11-letnia córka Roszpunki Evelina zamierza pójść w jej ślady i już zadeklarowała, że nie zamierza obcinać swoich pasm.

Na co dzień Daira pracuje na pół etatu na lotnisku, a także jako modelka. Przyznała, że wyzwanie rzucone przez koleżankę przed laty zmieniło jej postrzeganie pielęgnacji włosów. Przestała je farbować i zbyt mocno ścinać. Raz do roku samodzielnie podcina końcówki, ale w taki sposób, aby nie stracić na długości.

Często Daira związuje włosy, a w ciągu dnia wielokrotnie jeszcze je poprawia i układa je w wygodne fryzury. "Wieczorami jeszcze raz czeszę i układam w luźny warkocz. Idę spać z rozpuszczonymi włosami, żeby głowa mogła odpocząć, bo jest związana przez cały dzień' - czytamy na 'Daily Mail".

Jednak posiadanie tak pięknych pasm niestety ma także swoje minusy. Często kosmyki zaplątują się guziki, elektryzują się od klamek, a samo rozplątywanie zajmuje mnóstwo czasu.

