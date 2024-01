Damięcka trafiła w punkt? Grafiki poświęciła Kamińskiemu i Wąsikowi

Matylda Damięcka o aferze z Kamińskim i Wąsikiem

Na jednej z jej nowych grafik pojawiło się zdanie: "Łi ar fejmys" (w nawiązaniu do ang. "We are famous", czyli "Jesteśmy sławni"), którym odniosła się do artykułów publikowanych w zagranicznych mediach. Stacja BBC wspomniane wydarzenia nazwała bowiem "teatrem politycznym", natomiast Politico: "zaostrzeniem walki o praworządność".