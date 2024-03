Zarzucili jej, że "wrzuca wszystkich mężczyzn do jednego worka". Odpowiedziała

"Jeżeli czujesz się urażony wkładaniem wszystkich mężczyzn do jednego worka, egocentryzm zwyczajnie zasłania Ci sedno filmu. Sęk w tym, it's not about YOU (nie chodzi o ciebie - przyp. red.). *Kobieta nie wkłada ich do jednego worka, bo chce myśleć, że każdy mężczyzna jest zagrożeniem, tylko MUSI tak myśleć, żeby się zabezpieczyć. Nie ze złej woli, nie bo ich nie lubi, nie bo nie ma w swoim życiu wspaniałych, troskliwych, kochanych, godnych zaufania mężczyzn, tylko dlatego, że tak działa instynkt przetrwania. Jeżeli ważniejsze jest dla Was obwinianie i naburmuszanie się, że *kobieta ma taki odruch, niż na to kto/co do tego stanu rzeczy doprowadziło, to może mi być tylko niezręcznoniewygodnie i po prostu przykro" (pisownia oryginalna - przyp. red.) - wyjaśniła.