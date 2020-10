Damskie kurtki zimowe, które kupisz za mniej niż 150 zł!

Szukasz modnej, stylowej i praktycznej kurtki zimowej w dobrej cenie? Sprawdź przegląd najmodniejszych modeli za mniej niż 150zł! Te damskie kurtki zimowe kupisz online bez wyrzutów sumienia.

Najmodniejsze damskie kurtki zimowe – jakie modele dominują w trendach?

Idealne okrycie wierzchnie na zimę musi być ciepłe i uniwersalne. Nic dziwnego, że w tegorocznych trendach jesień-zima ponownie króluje puchówka. Polubiłyśmy ją za wygodę i fakt, że pasuje praktycznie do wszystkiego, dlatego w tym sezonie warto urozmaicić swoje stylizacje, wybierając model o nietypowym kroju lub w oryginalnej kolorystyce. Czarną zamień na… białą, czerwoną albo pastelową, a klasyczną na krótszą kurtkę puffy lub oversizową, przeskalowaną – z dłuższym tyłem i krótszym przodem. Alternatywa? Kożuszki o kroju biker i sztuczne futra we wszystkich kolorach tęczy. Te sprawdzą się nawet w eleganckich outfitach. Coś dla siebie znajdą też miłośniczki ponadczasowej kurtki parki. Ale czy zakup zimowej kurtki musi wiązać się ze sporym wydatkiem? Niekoniecznie.

Top 7 damskich kurtek zimowych za mniej niż 150zł

Sieciówki i sklepy online – to w nich znajdziemy największy wybór damskich kurtek zimowych za maksymalnie 150zł (pełną ofertę modeli ze wszystkich sklepów internetowych znajdziesz tutaj). Którą wybrać i jak ją nosić? Podpowiadamy.

Zobacz także: Legendarny tusz do rzęs w promocji

Sportowa puchówka w dobrej cenie

Modele jak z wybiegów czołowych marek streetwearowych w tańszej wersji czekają w topowych sieciówkach. Mają prosty krój i sportowe zdobienia, dzięki którym genialnie wpisują się w miejskie, wygodne stylizacje. Sportową puchówkę możesz wybrać w uniwersalnym kolorze, np. szarości czy czerni, ale efekt WOW zrobi ta w energetycznym odcieniu żółci, błękitu czy czerwieni. Taka zimowa kurtka to idealna opcja na szare, krótkie dni. Do jakich outfitów będzie pasować? Nie tylko do sportowych bluz z kapturem, ale też do jeansów czy wygodnych Martensów.

Materiały prasowe (Materiały prasowe)

Biała kurtka puchowa w stylu trendsetterek

W tamtym roku była hitem pokazu Chanel, w tym króluje na Instagramie u najpopularniejszych influencerek. Biała puchówka to stylowy synonim zimy. Jest równie uniwersalna, jak czarna, ale rozświetla cerę, odmładza i dodaje charakteru codziennym stylizacjom. Możesz nosić ją w kontrastowych zestawach black&white, np. z czarnymi, woskowanymi spodniami. Świetnie sprawdzi się też w stylizacjach w beżowych i brązowych tonach, np. z cygaretkami w drobną kratkę, camelowym swetrem i sztybletami w kolorze ochry. Wykorzystasz ją także w zimowych, pastelowych outfitach – z pudrowym różem, błękitem, jasną żółcią czy miętową zielenią.

Materiały prasowe (Materiały prasowe)

Sztuczne futerko – oryginalna opcja dla miłośniczek mody

A jaka damska kurtka zimowa będzie najlepiej pasować do sukienek? Zdecydowanie ta w formie sztucznego futerka lub kożucha o kroju biker. Takie modele do 150zł to kolejny hit sezonu! Są doskonałym uzupełnieniem kobiecych zestawów ze zwiewnymi sukienkami, kozakami za kolano, spodniami z wąską nogawką czy dzianinowymi tunikami. Kolory? Uniwersalną opcją będzie futro w beżu i czarny biker wykończony beżowym barankiem. Wybór jest jednak naprawdę ogromny!

Zobacz także: Długie sukienki na dzień i na wieczór

Pastelowa kurtka puchowa w zimowym wydaniu

Błękitna, pudrowo-różowa, a może żółta? Każda będzie ciekawą bazą zimowych stylizacji. Chociaż pastelowe puchówki nie są tak uniwersalne, jak białe czy czarne, możesz nosić je do jeansów (zarówno niebieskich, jak i szarych czy czarnych), białych spodni czy szarych i beżowych dzianin. Świetnie współgrają też z butami timberkami – czarnymi, rockowymi czy białymi, w stylu casual!

Materiały prasowe (Materiały prasowe)

Kurtka parka z kożuchem – ciepła i stylowa

Jedną z najpopularniejszych damskich kurtek zimowych, które bez problemu kupisz za nie więcej niż 150zł jest też zdecydowanie parka! W trendach prym wiedzie ta w kolorze khaki z kontrastową, futrzaną podszewką, która gwarantuje komfort termiczny i świetnie prezentuje się, gdy nosisz kurtkę rozpiętą. Taki model będzie idealny do jeansów, skórzanych legginsów, ale też sukienek mini.

Materiały prasowe (Materiały prasowe)

Damska kurtka zimowa w narciarskim stylu

Balenciaga, Kenzo czy Off-White stawiają w tym sezonie na przeskalowane kurtki zimowe w narciarskim stylu, które genialnie odnajdują się w miejskich stylizacjach. Wbrew pozorom – nie tylko tych sportowych. Klasycznie możesz nosić je do legginsów, oversizowych bluz i śniegowców. A jeśli lubisz miksować style, narciarską kurtkę narzucaj na ramiona do eleganckiego, damskiego garnituru i botków na obcasie. Tańsze modele znajdziesz oczywiście wśród damskich kurtek zimowych do 150zł!

Materiały prasowe (Materiały prasowe)

Siłaczki. Cykl Klaudii Stabach. Dajemy kobietom wsparcie, na jakie zasługują