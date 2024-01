Dawid Kubacki o chorobie żony. Wspomina dzień, w którym trafiła do szpitala

Skoczek otrzymał wiadomość i wraz ze sztabem od razu zaczął organizować powrót do kraju. - Najpierw dostałem informację, że serce Marty stanęło, ale że przewieziono ją do szpitala i chociaż jest nieprzytomna, to akcję serca przywrócono. Te następne krytyczne momenty, te kolejne zatrzymania, były już wtedy, gdy byłem na miejscu. Ale podróż i jeszcze wcześniej czekanie na nią to było coś okropnego. To najgorsze godziny, jakie przeżyłem - wspominał.