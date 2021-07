Dawid Podsiadło zaskoczył nowym wizerunkiem. Niewielu artystów ma tyle odwagi

Czeski piłkarz

Piosenkarz od lat pozostaje wierny swojemu skromnemu wizerunkowi. Najczęściej można go zobaczyć w jeansach i t-shirtach, w podobnej fryzurze i z charakterystycznym wąsem. Ostatnio jednak postanowił zaszaleć. Trójmiejskiej publiczności pokazał się w stylizacji a'la "czeski piłkarz" - strzyżenie to polega na mocnym skróceniu włosów z przodu i pozostawieniu długiego tyłu i boków. Zachwyceni fani komentują: "i jak tu go nie kochać".