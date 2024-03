Dba o "higienę cielesną". Mówi, co robi codziennie

"Aktorstwo nadal jest nadal bardzo ważnym elementem mojego życia" - podkreśliła Weronika Książkiewicz w rozmowie z "Wysokimi Obcasami". Gwiazda opowiedziała, jak przez lata zmieniało się jej podejście do tych kwestii. Obecnie zdaje sobie sprawę, jak ważna jest równowaga między życiem prywatnym a pracą. "Kiedy te sfery mam poukładane, wnoszę na plan inne wartości i jestem lepszą aktorką. Kiedy zaś staję się lepszą aktorką i mam większą satysfakcję z pracy, jestem też bardziej do wytrzymania na co dzień. Wtedy wszystko ma sens" - wyznała. Co jest złotym środkiem aktorki na to, by żyć w zgodzie ze sobą?