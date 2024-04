Taki seks może wykończyć związek. Ekspertka ostrzega

Pary zaczynają do seksu podchodzić zadaniowo. Decydują się na stosunek praktycznie w dni płodne, co jest błędem, ponieważ niszczy poczucie bliskości. Intymne potrzeby partnerów schodzą na dalszy plan, co bez wątpienia wpływa na ich relację. We wspomnianej publikacji znajdziemy informację, że przez seks zadaniowy cierpią: samoocena seksualna, częstość współżycia, ogólna jakość życia partnerów - alarmuje.