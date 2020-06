Demakijaż cery trądzikowej. Jak bezpiecznie oczyścić skórę z pozostałości makijażu?

Podstawową demakijażu cery trądzikowej jest zachowanie bezpieczeństwa. Zależy ci w końcu na tym, aby skutecznie pozbyć się resztek kolorowych kosmetyków z twarzy, a przy okazji nie przenieść zanieczyszczeń na pozostałą część cery. Demakijaż cery trądzikowej nie jest trudny do zrobienia, ale wymaga użycia kilku ważnych produktów.

Demakijaż cery trądzikowej pozwoli na dogłębne oczyszczenie oraz ochronę skóry twarzy przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Korzystaj szczególnie z wszelkich toników czy płynów z bardzo delikatnym składem oraz pozbawionych alkoholu. Tylko dzięki temu będziesz mieć pewność, że nadto nie wysuszysz cery. Dobrze przeprowadzony demakijaż cery trądzikowej pozwoli na cieszenie się zadbaną i zdrowszą skórą twarzy.

Demakijaż cery trądzikowej – najważniejsze wskazówki

Na pewno zdajesz sobie sprawę z tego, że demakijaż cery trądzikowej to dopiero pierwszy punkt w kilkuetapowej codziennej pielęgnacji skóry twarzy. W ciągu dnia na powierzchni skóry osadzają się liczne zanieczyszczenia, brud i nadmiar wydzielanego sebum. Gołym okiem tego nie dostrzegasz, ale już po kilku godzinach zaczynają pojawiać się zaskórniki, krostki oraz inne zmiany skórne. Demakijaż cery trądzikowej powinien być przeprowadzany zaraz po powrocie do domu, aby pozwolić skórze na odpoczynek i regenerację. Pozbywając się resztek makijażu, pomocne okażą się delikatne pianki i żele myjące. Korzystaj z mineralnych kosmetyków do demakijażu cery trądzikowej, które w swoim składzie mają wyciągi roślinne. Nie pocieraj zbyt mocno skóry, a delikatnie ją masuj i spłukuj letnią wodą. Do umyciu skóry problematycznej, wycieraj twarz jednorazowym ręcznikiem.

Demakijaż cery trądzikowej – najlepszy sposób na oczyszczanie

Kiedy wyposażysz się w odpowiednie kosmetyki przeznaczone do demakijażu cery trądzikowej, możesz przejść do etapu skutecznego oczyszczania. Uwaga – nie ulegaj pokusie i nie sięgaj po mleczka do twarzy, ponieważ jedynie zapchają twoje i tak delikatne pory. Od czego zacząć demakijaż cery trądzikowej?

1. Demakijaż oczu – bardzo ważny krok w codziennej pielęgnacji. Przyłóż do powieki wacik nasączony wybranym preparatem i odczekaj kilka sekund aż makijaż zacznie się rozpuszczać. Wówczas przesuń wacik do dołu, ale nie pocieraj i nie naciągaj skóry. Czynność powtarzaj do skutku.

2. Oczyszczanie skóry – teraz możesz przejść do dalszego etapu, czyli oczyszczania całej twarzy z resztek makijażu. W tym celu wybierz odpowiedni żel albo piankę i masuj nią skórę nawet przez 30 sekund. Pamiętaj, aby nakładać tego typu kosmetyki na lekko zwilżoną twarz. Po masowaniu, spłucz żel/piankę wodą.

3. Tonizacja – ostatni równie ważny punkt. Lekko przetrzyj całą twarz delikatnym tonikiem za pomocą wacika. Tak oczyszczona twarz może przyjąć krem nawilżający i antybakteryjny.

