Demakijaż cery mieszanej. O czym warto pamiętać przy wyborze kosmetyków?

Demakijaż cery mieszanej to podstawowa czynność, jaką wykonuje się codziennie podczas wieczornej pielęgnacji. Oczyszczanie twarzy z pozostałości kosmetyków kolorowych jest bardzo ważne niezależnie od typu cery, ale dobór kosmetyków może się nieco różnić w przypadku skóry mieszanej. Na co zwracać uwagę przy demakijażu cery mieszanej?

Cera mieszana często stanowi nie lada wyzwanie pielęgnacyjne ze względu na połączenie kilku uciążliwych problemów skórnych. Na szczęście można temu zaradzić poprzez stosowanie się do kilku ważnych podstaw pielęgnacyjnych. Jeśli borykasz się z cerą mieszaną, koniecznie sprawdź, jak przeprowadzić skuteczny demakijaż.

Demakijaż cery mieszanej – co warto wiedzieć?

Przy cerze mieszanej występują połączone problemy cery suchej i tłustej. Strefa T to największy problem, ponieważ występuje tam błyszczenie, krostki oraz rozszerzone pory. Z kolei policzki pozostają suche i skłonne do podrażnień ze względu na wrażliwą skórę. Pielęgnacja cery mieszanej nie należy do najprostszych, ponieważ trzeba uregulować wydzielanie sebum oraz odpowiednio nawilżyć. Demakijaż cery mieszanej to jeden z najważniejszych etapów w codziennym rytuale, dlatego przekonaj się, co jeszcze powinnaś wiedzieć.

Demakijaż cery mieszanej – krok po kroku

Jeżeli na co dzień się malujesz, demakijaż cery mieszanej stanowi obowiązkowy punkt pielęgnacyjny. Nie możesz ominąć tego kroku, w przeciwnym razie twoja skóra zapcha się oraz zacznie miewać jeszcze gorsze problemy. Nie możesz pozwolić na to, aby skóra twarzy podczas nocy była obciążona warstwami kosmetyków kolorowych. Niektóre z produktów do makijażu, które stosujesz mogą prowadzić do wysuszenia, a także nadmiernym wydzielaniem sebum czy stanami zapalnymi. Demakijaż cery mieszanej przygotowuje skórę na dalsze kroki w wieczornym rytuale pielęgnacyjnym. Stosuj kosmetyki przeznaczone dla twojej cery, a także nie zapomnij o oczyszczającym i odświeżającym toniku/hydrolacie.

Demakijaż cery mieszanej – jakie kosmetyki wybrać?

Na rynku kosmetycznym znajdziesz bardzo wiele produktów przeznaczonych do tego rodzaju cery. Wybieraj mleczka, płyny micelarne, żele, olejki oraz pianki – sprawdź sama, jaka konsystencja najlepiej sprawdzi się u ciebie. Szukaj kosmetyków, które są przeznaczone do stosowania w okolicach oczu. Może się jednak okazać, że będziesz potrzebowała kilku produktów do demakijażu cery mieszanej. Najczęściej wybieranym preparatem do oczyszczania jest płyn micelarny, który nie podrażnia podczas kontaktu ze skórą.