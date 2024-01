"Dieta antysmogowa" chroni organizm. Zajadaj garściami

Zdrowe, bo kolorowe. Pomagają w walce ze smogiem

Do codziennej diety koniecznie powinniśmy włączyć owoce i warzywa bogate w antyoksydanty, które zwalczają wolne rodniki. Należą do nich: witamina C, witamina E, polifenole, karotenoidy czy antocyjany. Najwięcej zawierają ich zielone warzywa liściaste (szpinak), owoce jagodowe (truskawki, maliny, jeżyny, borówki amerykańskie czy jagody) oraz pomarańczowe warzywa i owoce (marchew, dynia, pomarańcza), które są źródłem cennych karotenoidów. Jedzmy ich dużo, ponieważ są zdrowe i łatwo dostępne.