Dlaczego o cielesności i seksualności powinniśmy rozmawiać już z pięciolatkiem? "Przed nami ogrom pracy"

Całe życie pracuję z młodzieżą i uważam, że wpływanie w sposób manipulacyjny na decyzję o współżyciu nie jest w porządku i prędzej czy później wyjdzie na jaw. Przypominam, że od 15 roku życia człowiek sam zarządza seksualnie swoim ciałem. Dlatego przestrzeń do zadbania o bezpieczną inicjację widzę w rzetelnej edukacji seksualnej w okresie wczesnoszkolnym i we wczesnym okresie dojrzewania. W tym, że około 15-letnia dziewczyna idzie z mamą do ginekologa, że dużo wcześniej rozmawiają o antykoncepcji, co dotyczy oczywiście także chłopców. W rozmowie z nimi nie należy ograniczać się wyłącznie do poinstruowania, ale także uświadomić, że debiut seksualny jest związany z odpowiedzialnością, również za drugą osobę. 15-latek to przyjmie, 17-latek tylko się żachnie.