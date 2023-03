Długo bez siebie nie wytrzymali. Pachut poleciał za Dodą aż tam

Dariusz Pachut poleciał za Dodą do Hiszpanii

Choć dla niektórych może to być sporym zdziwieniem, Doda, jako wielka fanka programu "Love Island", zawitała do willi uczestników show w Hiszpanii, aby wprowadzić tam porządek. Kiedy ujawniła to na swoim profilu na Instagramie, szybko okazało się, że nie jest tam jednak sama. Jej ukochany Dariusz Pachut nie mógł bez niej długo wytrzymać.