Do spódnicy i pod kreację. Eleganckie body lepsze od bluzki

Jako bluzka, pod żakiet, do modelowania sylwetki albo do eleganckiej kreacji. Body to element garderoby o wielu obliczach, zastosowaniach i sporej różnorodności modeli. Warto przekonać się do body, wybrać swój ulubiony typ i cieszyć się wygodą oraz uniwersalnością tego nieco niedocenianego ubrania. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Body sprawdzi się zamiast bluzki - zarówno do żakietu, jak i jeansowej kurtki (Adobe Stock) Zamiast bluzki - body na co dzień Przez lata służyło jako zamiennik kompletu biustonosza z majtkami oraz do modelowania sylwetki, od pewnego czasu z powodzeniem powraca jako ubranie na każdy dzień. Body odzieżowe, modelujące czy bieliźniane może okazać się strzałem w dziesiątkę, kiedy zwykła bluzka nie zdaje egzaminu. Ten typ ubrania na pewno nie będzie brzydko wystawać nad spodniami, kiedy podniesiesz ręce albo się nachylisz... Lubisz dopasowany golf nosić wciągnięty w dolną część stroju? Wybierz bawełniane body z golfem. Mało który zwykły golf będzie przylegał do ciała i podkreślał talię tak dobrze. W jasnym kolorze będzie dobrym tłem np. dla delikatnego makijażu i zadbanej cery, w ciemnym... wizualnie wyszczupli. Body, które dzisiaj najczęściej spotykamy w sklepach to rodzaj bluzki z dodatkowym zapięciem w kroku. Ten fason nigdy nie wystaje znad spodni czy spódnicy i ładnie przylega do ciała. Jest raczej elastyczne, dzięki czemu zapewnia nam sporą wygodę. Sięgają po nie zarówno kobiety poszukujące ubrania do eleganckiego żakietu i spódnicy, jak i nastolatki noszące luźne jeansy i krótkie spódniczki. W eleganckich strojach nie trzeba go poprawiać i pilnować, żeby nie tworzyło fałdek materiału nad paskiem, a w wersji na co dzień jest bardzo uniwersalne: współczesne body wkłada się do ubrań o różnym przeznaczeniu i dowolnym stylu. Body bieliźniane - zapomniany typ bielizny wraca do łask Urok i elegancja bielizny sprzed lat jest odkrywana przez wiele kobiet na nowo. Na długi czas zwiewne peniuary (czyli lekkie wersje szlafroków), koronkowe body, gorsety czy pasy do pończoch były nieco zapomniane albo znane z działów z bielizną luksusową albo erotyczną. Trudno było ich szukać w garderobie przeciętnej Kowalskiej, a szkoda, bo mają sporo uroku. Teraz kobiety częściej sięgają po ciekawszą bieliznę, dbają o to, aby była dobrej jakości i w niebanalnym stylu. W przypadku niektórych model dzięki body podkreśla się nie tylko wygląd czy niecodzienny charakter takiego fasonu, ale też... właściwości modelujące, dzięki którym można delikatnie skorygować sylwetkę. Specjalne panele i wstawki spłaszczają brzuch, unoszą pośladki albo korygują sylwetkę w okolicach bioder i ud, jeśli sylwetka straciła jędrność. Taki "czarodziejski" rodzaj body sprawdza się pod dopasowanymi ubraniami. Urok klasycznej bielizny - body Na temat body bieliźnianego krąży wiele stereotypów. Między innymi ten o trudnym dopasowaniu tego elementu bielizny do różnych sylwetek. Częściowo to prawda, bo wiele modeli bieliźnianych body łączy fason przypominający kostium kąpielowy z wbudowanymi miseczkami. Taką odzież "2 w 1" nieco trudniej dopasować, bo zarówno rozmiar i kształt miseczki, jak i całości musi współgrać z naszym wzrostem i sylwetką, a do tego zapewniać komfort. W tym przypadku body dobiera się tak, jak biustonosz, a w dalszej kolejności wybieramy ogólny rozmiar. Ten rodzaj body pięknie podkreśla dekolt i piersi, ale powinien być w tym obrębie starannie dopasowany - tak, jak dobry stanik. Drugi typ body bieliźnianego nie ma wbudowanych miseczek, ale także ma sporo uroku. Zawdzięcza go delikatnym materiałom, prześwitom, a także krojowi i detalom podkreślającym kobiecą sylwetkę.