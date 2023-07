Dobierz fason do figury. Zdziała cuda z sylwetką

Buszujesz w sieci godzinami, aż w końcu znajdujesz "strój idealny". Piękny kolor i ciekawy fason wygląda obłędnie na modelce ze zdjęcia. Dlatego pewnie pakujesz "perełkę" do wirtualnego koszyka i czekasz na dzwonek kuriera. Wreszcie odbierasz przesyłkę, a oczyma wyobraźni już widzisz się na rajskiej plaży. Spoglądasz w lustro, ubrana w nowy zakup, a czar... pryska. Być może to kwestia fasonu źle dobranego do twojego typu figury. Który krój stroju kąpielowy służy zatem pani gruszce, jabłku, kolumnie, odwróconemu trójkątowi, a który klepsydrze? Stylistka Clemmie Fieldsend podpowiada.