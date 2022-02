Halynę Shevchuk na Ukrainie zatrzymała wojna. Kobieta chce przedostać się z dziećmi do Polski

Ludzie schodzą do piwnic

W jej miejscowości poranek był bardzo intensywny: ludzie ruszyli do sklepów spożywczych i aptek. Robili zapasy żywności, napojów i leków. Wykupili niemal wszystko. Ci, którzy zdecydowali się pojechać do pracy, szybko z niej wrócili. Od 17 do 7 rano nie mogą opuszczać domów. Wielu przygotowało piwnice, w których zamierzają spędzić noc. Zgromadzili tam wodę, jedzenie, ciepłe ubrania.