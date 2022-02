Doda pokazała zdjęcie z najgorszego okresu życia. "Widzicie nieszczęśliwą osobę"

"Dziś, wstałam rano i kiedy przypomniał mi się tamten dzień, aż ścisnęło mnie w żołądku, ale potem poczułam ogromną wdzięczność za to, że zaledwie rok później czuję się spokojna, szczęśliwa, i co najważniejsze, nie czuję, że muszę uciekać z własnego domu, Polski jak najdalej, tak jak to zawsze robiłam przez ostatnie lata. (...) Przez zaledwie rok w mojej głowie zmieniło się tak wiele na lepsze. Energii nie daje mi ucieczka od problemów, ale umiejętność spokojnego zmierzania się z nimi. Nie istnieją błędy, są tylko lekcje".