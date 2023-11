Dodaj do ciepłej wody i spryskaj. Szyba zalśni jak nowa

Żeby cykliczne mycie okien poszło szybko i sprawnie, trzeba postawić na dobry i sprawdzony środek. Co ciekawe, wcale nie musi być drogi ani zawierać ciężkiej, przemysłowej chemii. Do wykonania najlepszego na świecie płynu do czyszczenia szyb, wystarczą składniki, które już znajdują się w domu. Dzięki nim okna będą lśnić czystością, a my nawet specjalnie się przy tym nie zmęczymy.