Dodaj do octu i spryskaj. Dwa razy szybciej "wypali" chwasty

Mieszanka wody i octu to dobrze znany, domowy sposób na walkę z chwastami. Ta metoda sprawdzi się jeszcze lepiej, gdy do roztworu dodamy napar z liści orzecha włoskiego. W ten sposób samodzielnie stworzysz niezwykle skuteczne narzędzie do walki z nieproszonymi gośćmi w ogrodzie. Co ważne, oprysk z octem pokona chwasty, nie uszkadzając jednocześnie bruku.