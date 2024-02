Nie smaż tak pieczarek. Stracą smak

Trik polega głównie na tym, aby naprawdę je usmażyć, a nie udusić. Wiele osób robi to zupełnym przypadkiem, a później dziwi się, że ich pieczarki nie smakują właściwie – zamiast rumiane i chrupiące, wychodzą wodniste i nieapetyczne. W przypadku tych grzybów dosyć łatwo popełnić pewien błąd. Jeżeli chcemy się cieszyć smakiem doskonale rumianych pieczarek, musimy uważać z solą.

Nigdy nie doczekamy się pysznych pieczarek, jeśli już w momencie zakupu dokonamy złego wyboru. Wybierajmy zawsze produkty dobrej jakości. Grzyby powinny być białe i jędrne, czyli już na oko dobrze wyglądać. Jeżeli opakowanie jest zaparowane, a znajdujące się w nim pieczarki wyglądają na mokre, w żadnym wypadku nie pakujmy ich do koszyka. Nigdy nie kupujmy też ciemnych pieczarek, chyba że to właśnie taki gatunek, np. znacznie większe i brązowe pieczarki portobello.

To jedna z tych spraw, które dzielą Polaków na dwa obozy, z których każdy przekonany jest o swojej racji. Zwykle to, czy pieczarki obieramy, wynosimy z domu, bo decydujące jest zdanie głównego kucharza rodziny. Obieranie pieczarek to tak naprawdę kwestia gustu – niektórym po prostu takie nie smakują. Ponieważ hodowane są w sterylnych warunkach, nie trzeba ich obierać, jeśli zamierzamy poddać je obróbce termicznej. Jeśli planujemy je zjeść na surowo, wtedy już bezwzględnie usuwamy skórkę. Pieczarki przed użyciem należy też umyć i zeskrobać ewentualne zanieczyszczenia.