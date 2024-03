Wbiła kij w mrowisko. Pokazała, z czym mierzą się Polki

"Kobietasdej" oczami Matyldy Damięckiej

Graficzka w Dzień Kobiet odniosła się do ich codzienności. Często trudnej. Wpis zebrał kilka grafik, unaoczniających wyzwania, z jakimi od lat mierzą się Polki. Nie zabrakło też nawiązania do wydarzeń, które działy się w ostatnich miesiącach. Sprawa brutalnego gwałtu i śmierci Lizy czy trwająca walka Polek o dostęp do legalnej aborcji. Niektóre rysunki są dwuznaczne, a ich interpretacja jak zwykle zależy od obserwatora.