Dojrzałe kobiety nie chcą już nosić rurek? "Wide leg" to nowy hit

Moda na spodnie z szeroką nogawką rozpowszechniła się ostatnio także wśród innych dojrzałych celebrytek, takich jak chociażby Bogna Sworowska. Wygląda na to, że obie panie pokochały luźny krój za wygodę i efekt "wow", jaki gwarantuje, niezależnie od tego, co włoży się na górę. Pójdziesz w ich ślady? Przyjrzyj się tylko powodom, dla których naprawdę warto to zrobić.