Dojrzały koperek w zaledwie kilka dni? To możliwe, o ile zastosujesz ten prosty trick

Jak wyhodować koperek?

Wyhodowanie koperku jest bardzo proste. Można zasadzić go w przydomowym ogródku, ale wyrośnie i w domu. Niestety, kiełkowanie kopru nie należy do najszybszych. Można za to skutecznie przyśpieszyć ten proces. Jest na to jeden prosty, ale bardzo skuteczny trick. Polega na pozbyciu się z nasion kopru nadmiaru olejku eterycznego (to właśnie on odpowiada za spowolniony proces kiełkowania).