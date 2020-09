Dolny Śląsk: ksiądz odmówił wprowadzenia trumny do kościoła. Jest odpowiedź kurii

Niedawno mieszkańcami Dolnego Śląska wstrząsnęła wiadomość o tym, że ksiądz odmówił wprowadzenia trumny do kościoła podczas pogrzebu. 56-letni Zbigniew chorował między innymi na koronawirusa i to z tego powodu ksiądz nie chciał narażać wiernych. Rodzina złożyła zawiadomienie do prokuratury, kuria opowiedziała.

Zdaniem rodziny ksiądz nie pozwolił na godny pochówek (zdjęcie ma charakter poglądowy) (123RF)