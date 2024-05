Wyczyściłam magiczną gąbką. Nadawały się tylko do wyrzucenia

Wystarczy przetrzeć nią zabrudzoną powierzchnię, żeby usunąć trudną plamę. Magiczna gąbka to wyjątkowy produkt o szerokim spektrum zastosowań. Czy wiesz, do jakich powierzchni lepiej jej nie używać?

Magiczna gąbka to produkt, który całkowicie zrewolucjonizował obowiązki domowe. Usuwa brud, zaschnięte plamy, a nawet zarysowania i to bez użycia wody czy detergentu. Kosztuje mniej więcej pięć złotych i można kupić ją w większości sklepów.

To niekwestionowana królowa sprzątania, która przyda się w każdym domu. Czy można umyć nią każdą powierzchnię? Okazuje się, że nie. Czego lepiej nie czyścić magiczną gąbką? Wyjaśniamy.

Jak działa magiczna gąbka?

Magiczna gąbka wykonana jest z pianki melaminowej. To materiał wykorzystywany do ocieplania budynków. Jest miękki, elastyczny i... szorstki. Pianka delikatnie ściera powierzchnię i to właśnie ten efekt odpowiada za jej "magiczne" działanie. Wystarczy przetrzeć nią zabrudzoną powierzchnię, żeby pozbyć się zanieczyszczeń. Znikną w przeciągu minuty.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jak używać magicznej gąbki? To bajecznie proste. Gąbkę należy przyłożyć do powierzchni i pocierać nią tak długo, aż plama zniknie. Nie trzeba jej moczyć w wodzie (choć niektórzy tak robią) czy detergencie. Co można myć magiczną gąbką? Ściany, meble, fugi, ramy okienne czy plastikowe elementy we wnętrzu samochodu. To jeden z tych produktów, który powinien mieć każdy rodzic, bowiem magiczna gąbka pozbędzie się dziecięcych rysunków powstałych na ścianach. Z powodzeniem można użyć jej do usunięcia osadu z kawy czy herbaty, który zostaje na kubkach.

Nie czyść tego magiczną gąbką. Możesz pożałować

Buty wyglądają na brudne? Sięgnij po magiczną gąbkę. Pianka z melaminy pozbędzie się brudu, kurzu i plam z zaschniętego błota czy trawy. Nie stosuj jej jednak do skórzanego czy zamszowego obuwia, bowiem melamina może nieodwracalnie uszkodzić ich powierzchnię. Czego lepiej nie czyścić magiczną gąbką? Tapicerki, felg, naczyń, ubrań, powierzchni lakierowanych, drewnianych i skóry. Magiczna gąbka nie nadaje się także do mycia naczyń, luster czy innych powierzchni szklanych.

