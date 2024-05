Znosi susze i trudne warunki pogodowe. Lepsza niż lawenda

Lawenda to popularna roślina, która zdobi wiele ogrodów i balkonów. Już kilka sadzonek zamienia przestrzeń w prowansalską oazę. Choć nie jest trudna w uprawie, bywa kapryśna. Jest jednak roślina, która do złudzenia przypomina lawendę, za to jest znacznie prostsza w uprawie. To perowskia łobodolistna, znana też jako szałwia rosyjska.