Dominika Gwit pokazała zdjęcie z dzieciństwa. Widać, że zawsze miała zadziorny charakter

"Jak byłam całkiem mała to bawiłam się w sklep. Sprzedawałam klocki albo wszystko inne, co miałam w pokoju. Później już, tak od około 10 roku życia, bawiłam się w piosenkarkę. Czasem zapraszałam rodziców jako widownię. Śpiewałam różne piosenki. Uwielbiałam Kelly Family, a później Ich Troje. I tak zdzierałam ich kasety. Była też Natalia Kukulska, Anna Jantar. Ech, to były czasy…" – rozmarzyła się Gwit w tej samej rozmowie.