Dominika Kluźniak była gwiazdą w "BrzydUli". Dziś spełnia się inaczej

A czy w jej nowej pracy nie przeszkadza to, że osoby przychodzące po pomoc mogą znać Kluźniak z jej kariery aktorskiej? - Miałam wrażenie, że owszem, rozpoznają we mnie aktorkę, to jest bardzo miłe, ale nie bazują na tym. Ale to, że znają mnie z ekranu czy z teatru sprawia, że czują się bezpieczniej, bo już trochę mnie znają - oceniła. Podkreśliła też, że nie ma zamiaru rezygnować z aktorstwa, ale chciałaby połączyć obydwie ścieżki.