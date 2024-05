Domowy oprysk na gąsienice namiotnika. Sprawdź, jak się ich pozbyć

Namiotnik jabłoniowy to niewielka ćma, której larwy żerują na liściach drzew i krzewów. Charakterystyczną cechą namiotnika są białe, jedwabiste namioty, które tworzy na gałęziach roślin. Taki widok często nasuwa na myśl inwazję pająków, jednak rozłożyste pajęczyny są dziełem ćmy.

Namiotnik żeruje na wielu gatunkach drzew i krzewów, takich jak j abłonie, śliwy, wiśnie, brzoskwinie, morele, głóg, tarnina czy czeremcha. Żerowanie gąsienic może doprowadzić do znacznego osłabienia roślin, a w skrajnych przypadkach nawet do ich obumarcia. Inwazja owada rozpoczyna się jednak znacznie wcześniej niż powstanie charakterystycznych sieci.

Gąsienice namiotnika jabłonkowego atakują wiosną, głównie pod koniec kwietnia, kiedy wyjdą ze swoich zimowych kryjówek i ich żerowanie trwa aż do początku czerwca. W tym okresie insekty rozpoczynają intensywne żerowanie. Gąsienice są kremowego koloru, a wzdłuż górnej części ciała ozdobione są dwoma rzędami drobnych, czarnych kropek.

Walka z namiotnikiem może być trudna, ale nie jest niemożliwa. Przede wszystkim należy zacząć od usuwania namiotów. Wczesną wiosną, gdy sieci są jeszcze małe, należy je wyrzucać ręcznie. Najlepiej robić to w pochmurny dzień lub wieczorem, gdy gąsienice przebywają wewnątrz namiotów. Usunięte sieci należy spalić lub zalać wrzątkiem.

Możesz również postawić na naturalnego wroga namiotników, czyli zachęcić ptaki np. sikorki i wróble do bytowania na drzewach. Wywieś budki lęgowe i zapewniając im pożywienie w postaci nasion czy owoców.

