Domowy straszak na osy. Będą trzymać się z daleka

Możemy też przygotować domowy płyn odstraszający osy. Pokazała to tiktokerka Tina Marie, która prowadzi profil @holisticradiantselfcare. Wystarczy do butelki z atomizerem wlać wodę i dodać do niej parę kropel płynu do mycia naczyń, a następnie uzupełnić kilkoma kroplami olejku eterycznego o zapachu, którego nienawidzą osy. Internautka przygotowała mieszankę, do której wykorzystała olejek goździkowy, z geranium, z trawy cytrynowej i mięty pieprzowej.