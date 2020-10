Agata Duda przyjęła dzieci poległych funkcjonariuszy. Całe spotkanie była w maseczce

Agata Kornhauser-Duda – spotkanie w Pałacu Prezydenckim

Zmiana zachowania żony prezydenta jest widoczna w nowym poście, który poświęcono dzieciom poległych lub rannych funkcjonariuszy. Znajdujące się pod opieką Fundacji Dorastaj z Nami miały okazję odebrać z rąk Dudów stypendia, które zapewnią im lepszy start. Agata Duda nie kryje podziwu dla osób prowadzących fundację. – To pomoc niezwykle mądra, ponieważ nie jest to pomoc incydentalna, tylko jest to pomoc długofalowa. A to daje poczucie stabilności i poczucie bezpieczeństwa. Za to bardzo serdecznie dziękuję – powiedziała.