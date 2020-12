Księżna Kate boi się o życie najbliższych. Zdecydowała się na dodatkową ochronę

Wiele wskazuje na to, że księżna Kate bardzo boi się o bezpieczeństwo swojej rodziny. Wszystko przez serial "The Crown", który wywarł na niej olbrzymie wrażenie. Po obejrzeniu ostatniego sezonu żona księcia Williama postanowiła wprowadzić ważną zmianę do codziennego życia. Czy teraz poczuje się bezpieczniej?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Księżna Kate za wszelką cenę chce ochronić najbliższych. (Getty Images)