Dorota Kaźmierska planuje operacje plastyczne? "Chcę zmienić swoje życie"

Dagmara Kaźmierska o poprawianiu urody

"Królowa życia" w rozmowie z Jastrząb Post przyznała, że nie ma nic przeciwko poprawianiu urody: - Uważam, że jeżeli ktoś chce, ma ku temu możliwości, nikogo tym nie krzywdzi, dlaczego ma sobie nie poprawić? W takim razie po co chodzimy do fryzjera, po co się ładnie ubieramy? To jest wszystko w jednym celu - żeby poprawić sobie samopoczucie i medycyna estetyczna jest jednym z tych czynników, którym też sobie poprawiają kobiety samoocenę i swoje samopoczucie. Jeżeli chcą dlaczego nie.