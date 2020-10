Dorota Naruszewicz świętowała urodziny córki. Aktorka wcześniej przeszła koronawirusa

"Wracam do życia. Jeszcze dwa dni izolacji. Covid pokonany" – pisała w środę Dorota Naruszewicz. To był również dzień urodzin jej starszej córki Niny. Skończyła 17 lat.

Dorota Naruszewicz większości Polakom kojarzy się z rolą Beaty z "Klanu". Nie każdy wie, że mogła już wcześniej dać im się poznać, ale wybrała miłość. Do dziś pamięta dzień, w którym spotkała swojego męża, Tomasza Żórawskiego. To dla niego potem zdecydowała się wyjechać do USA, gdzie spędziła kilka miesięcy i wcale nie siedziała w domu – zagrała w spektaklu na prestiżowym festiwalu szekspirowskim.

Potem razem z partnerem wrócili do kraju. Naruszewicz niemal natychmiast dostała angaż do telenoweli "Klan" i przez kolejne 14 lat grała Beatę. Prywatnie również była spełniona – na świecie pojawiły się jej dwie córeczki Nina i Nella. Ta pierwsza właśnie skończyła 17 lat.

Dorota Naruszewicz – córki

Obie pociechy aktorki mają profile w mediach społecznościowych. Nina, która obchodziła urodziny, kocha fotografię i chętnie dzieli się swoimi zdjęciami w sieci. Zdarzyło się, że sfotografowała młodszą siostrę Nellę. Sama stroni od pokazywania się w internecie. Jej ostatnie publiczne zdjęcie pochodzi z listopada zeszłego roku.

Dla Naruszewicz dzieci są najważniejsze. W rozmowie z Plejadą opowiedziała, jak zmieniło ją macierzyństwo. – Byłam lekkoduchem, mogłam w każdej chwili zrobić to, na co miałam ochotę i nagle to się skończyło. Mimo ogromnej miłości do [pierwszej] córki, to był szok. Z dnia na dzień moje życie kompletnie się zmieniło – przyznała.

– Byłam notorycznie niewyspana i odbijało się to na mojej psychice. Musieliśmy sobie ze wszystkim radzić sami z mężem. Nie mieliśmy pod ręką ani dziadków, ani cioć i wujków. To był duży sprawdzian dla naszego związku. (...) Trzeba było zacisnąć zęby i przebrnąć przez ten trudny etap. Poza tym córka dała nam mnóstwo radości i energii do życia – zapewniała.

Można zakładać, że w czasie choroby córka mogła liczyć na wsparcie Nelli i Niny oraz ukochanego. Aktorka napisała, że jedynymi objawami zakażenia były u niej osłabienie, utrata smaku, lekka gorączka i ból głowy.

Urszula Dębska o reakcjach kobiet chorych na raka. Wcześniej pokazała się bez włosów