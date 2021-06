Dorota Rabczewska wspomina okres studiowania. Piosenkarka szybko zryzygnowała

"Uważam, że jestem urodzonym psychologiem. Uwielbiam to, fascynuje mnie to od dziecka. Mam chyba taki jakiś naturalny dar patrzenia na siebie z innej perspektywy, z jakiegoś dystansu, wyciągania wniosków dobrych, błyskotliwych (...) Przede wszystkim jestem bardzo dobrym motywatorem. Mówię to, co sama chciałabym usłyszeć" - powiedziała w pełnym przekonaniem.