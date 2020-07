Dorota Szelągowska pochwaliła się tarasem. O takim widoku można pomarzyć

"Usiadłam do projektu chmielarni i jakoś tak wyszło, że się zrobiła północ..." – przyznała Dorota Szelągowska w odpowiedzi na pytanie pod jej najnowszym zdjęciem. Wystarczy na nie spojrzeć, by wiedzieć, dlaczego nie zasnęła: gdy ma się taki widok, trudno się od niego oderwać.

Dorota Szelągowska pokazała taras

Mieszkanie Doroty Szelągowskiej

Zanim Szelągowska po raz pierwszy pokazała zdjęcia swojego nowego mieszkania, wielu fanów jej programów zastanawiało się, jak urządzi się projektantka. W końcu choć ona sama regularnie zagląda do czterech ścian Polaków i pomaga im je urządzić, sama nie chwaliła się wnętrzem swojego domu. Do czasu!

Wiosną ubiegłego roku Szelągowska podzieliła się z obserwatorami planami swojego nowego gniazdka. Później poszło z górki: co jakiś czas udostępniała w sieci kolejne etapy remontu, by w końcu pokazać swoje mieszkanie w pełnej krasie. A jest na co popatrzeć: różowo-niebieska kuchnia, okazały żyrandol w łazience czy popularne ostatnio szatersy w salonie, to tylko kilka z elementów, na których warto zawiesić oko.