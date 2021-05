Dorota Szelągowska podjęła ważną decyzję. Zwątpiła w małżeństwo

W końcu wyszło na jaw, że kompozytor nawiązał romans ze swoją menadżerką Agnieszką Dranikowską, która niedługo później urodziła syna Leopolda. Para wzięła ślub i wiele wskazuje na to, że kompozytor jest szczęśliwy. Dorota Szelągowska wyjawiła w jednym z wywiadów, że nie chowa urazy do byłego męża i zawsze będzie go wspominać z szacunkiem. Niedawno okazało się, że Sztaba wniósł o kościelne orzeczenie nieważności małżeństwa z Szelągowską – rozpatrzono je pozytywnie.