Dorota Szelągowska ma się rozwodzić z trzecim mężem. Właśnie

Dorota Szelągowska należy do tych gwiazd, które nie próżnują. Chociaż rzadko możemy ją spotkać na ściankach i bankietach, to jej kalendarz jest wypełniony po brzegi. W swoich programach niejednokrotnie mówiła, że praca jest jej największą pasją i uwielbia spędzać czas na planach i remontach.

Dorota Szelągowska pochwaliła się zdjęciem z planu

Niedawno jednak "Super Express" doniósł, że ulubiona polska dekoratorka wnętrz przygotowuje się do trzeciego rozwodu. Dorota Szelągowska bardzo chroniła swój związek przed światłami fleszy, niestety, tym razem to nie pomogło.

"Trafiliśmy na siebie w pracy i okazało się, że wiele nas łączy. Dziś spędzamy wieczory, grając w gry planszowe, oboje kochamy komiksy i seriale. Mój mąż jest unikalnym dowodem na to, że związki partnerskie istnieją. W nocy do dziecka wstajemy oboje, domem zajmujemy się po równo, on rano robi śniadanie. Cholera, to jest możliwe" - powiedziała trzy lata temu w rozmowie z magazynem "Twój Styl".