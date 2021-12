Dorota Wellman o dziennikarzach TVP. "Patrzę na te osoby z dużym współczuciem"

- W sprawie TVP złożyłam pozew sądowy, czekam na wyznaczenie daty procesu i stawię się oczywiście na tym procesie, żeby bronić swojego dobrego imienia, bo ktoś, kto mnie oskarża o to, że chciałam okradać emerytów, ucząc ich obsługi smartfona, choć sama mam z tym czasami problem i mój syn jest moim technicznym przewodnikiem, no to jest po prostu śmieszne. Dziennikarze nie sprawdzili prawdziwości tego wydarzenia, nie zadzwonili także do mnie, więc uważam, że po prostu trzeba podać sprawę do sądu i nie pozwolić sobie, żeby ktoś mnie obrażał - powiedziała Wellman.