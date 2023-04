Dostała mieszkanie po ojcu. Załamała się, gdy odkryła prawdę

– Może wystąpić taka sytuacja, jak w opisanej historii, ale trzeba by poznać przyczyny takiego stanu rzeczy, czy przypadkiem nie mamy do czynienia z pewnym zaniedbaniem. W przypadku śmierci rodziców jest sześć miesięcy na podjęcie decyzji prawnej co do spadku. Możemy go bowiem odrzucić w całości, możemy przyjąć spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza (wtedy spłacamy długi do wysokości spadku) lub przyjąć spadek razem z długiem – tłumaczy ekspertka.