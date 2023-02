Dowbor wyremontowała dom Janna. Mało kto o tym wiedział

- My dajemy szansę, cała ekipa, cała drużyna. Dla mnie najpiękniejsze są zawsze te remonty, gdzie rodzina, która dostała wędkę, potrafi złowić rybę. Rodzina Rozmanowskich to ewidentny przykład tego, że gdy człowiek ma dobre warunki do życia, ma bieżącą wodę, ma ciepło, to ma szansę myśleć o innych ważnych dla niego rzeczach, ma szansę zacząć się realizować - powiedziała Katarzyna Dowbor w rozmowie z reporterem Pomponika i dodała: - Oni idą dalej, nie osiedli na laurach, walczą dalej. Fajny dom, w którym się dobrze czujemy, daje nam siłę, żeby iść dalej.