Niespodziewane wyznanie Lidii Kopani. Zmagała się z ciężką chorobą

"Chciałam w inny sposób zinterpretować ten utwór. I wydaje mi się, że mi się to udało. Zrealizowałam to, co chciałam zrealizować. Nie zapomniałam tekstu i z największą przyjemnością wkrótce wykonam ten utwór acapella. Po prostu chciałam go zinterpretować w inny sposób. Uważam, że muzyka, to nie jest sport. Ja się cieszę, 10. miejsce, to jest bardzo dobre miejsce. Spośród ponad 300, które były. To 10. uważam, że super" – mówiła Kopania w rozmowie z Jastrząb Post.