Dramat 11-letniej dziewczynki z Ukrainy. Kazano jej wracać do strefy wojny

"To oburzające, że rząd brytyjski wysłał tę 11-letnią dziewczynkę z powrotem do strefy wojny, gdzie jej życie może być potencjalnie zagrożone. Każdy, kto ogląda wiadomości i widzi, co Rosjanie robią z kobietami i dziećmi w Ukrainie, powinien być zdegustowany, że rodzina jest traktowana w tak szokujący sposób" - powiedział Nick w rozmowie z The Guardianem.