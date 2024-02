Drętwieją ci ręce? Problem może leżeć w psychice

Regularnie drętwieją ci ręce, jednak lekarze wykluczyli już przyczyny neurologiczne? Problem może tkwić w psychice. Okazuje się bowiem, że jest to jeden z objawów nerwicy. Jeśli zatem cierpisz z powodu drętwienia kończyn górnych, a stres i lęk bierze na co dzień nad tobą górę, polecamy udać się do psychologa bądź psychiatry.