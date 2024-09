"Zostawił go na łańcuchu". Wiadomo, co z porzuconym Oreo

"Jak można zostawić swoje zwierzę na pewną śmierć. Pełna znieczulica i zacofanie"; To tak jakby podczas ewakuacji nie zabrali dziecka czy innego członka rodziny…"; "Jak to dobrze piesku, że jesteś w najlepszych rękach. Teraz będzie już tylko lepiej" - czytamy w sekcji komentarzy.

"Nie ma w Polsce żadnych dedykowanych służb powołanych do ratowania zwierząt w takich okolicznościach i żadnych procedur, uwzględniających zróżnicowane położenie zwierząt, nie ma punktów ewakuacji ani ośrodków do ich azylowania. Te, które były kochane, pewnie przeżyją, te które służyły tylko do wykorzystywania będą ostatnie na liście do pomocy. (...) Są zdane na łaskę i niełaskę, nierzadko uwięzione w śmiertelne pułapki w postaci łańcuchów, kojców, zamkniętych zagród" - podkreśla Kuszlewicz we wpisie na Facebooku.