Duże zmiany dla pracowników. Nie wszystkim się spodobają

Więcej przerw w pracy pod kilkoma warunkami

Komu będą przysługiwać dodatkowe przerwy? Nowe przepisy informują, że pracownik, którego dobowy tryb pracy wynosi co najmniej sześć godzin, będzie miał prawo do przerwy trwającej co najmniej 15 minut. Jeśli natomiast wymiar godzinowy przekroczy dziewięć godzin, pracodawca musi zapewnić kolejny, liczący co najmniej kwadrans, odpoczynek od pracy. Osoby, które pracują ponad 16 godzin, mają mieć zapewnione trzy przerwy w trakcie pracy. Wszystkie przerwy są wliczane w czas pracy.